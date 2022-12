Rosperwenda saniert Straßen nach Baumaßnahmen

Rosperwenda/MZ - Die Gemeindevertreter von Berga haben in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr noch einige Beschlüsse auf den Weg gebracht. So beabsichtigt die Gemeinde im Jahr 2023 im Ortsteil Rosperwenda die Lange Straße sowie die Bachstraße, eine Stichstraße hinter der Kirche, zu sanieren. Im Rahmen der Baumaßnahme Ortsnetz des Wasserverbandes Südharz sollen darüber hinaus noch einzelne Teilabschnitte von Straßen instandgesetzt sowie die sogenannten Restbreiten in der Feldstraße und Bergstraße in Ordnung gebracht werden.