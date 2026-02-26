Gastronomie im Europa-Rosarium Rosentorte und Quarkkuchen nach Omas Rezept: Bäcker Lampe übernimmt Rosencafé im Rosarium
Bäcker Lampe übernimmt die Bewirtschaftung des Rosencafés und der Grillhütte im Europa-Rosarium. Geschäftsführer Heiko Leßmann von der Rosenstadt Sangerhausen GmbH freut sich auf die neue Partnerschaft.
Aktualisiert: 26.02.2026, 12:27
Sangerhausen/MZ. - Das Rosencafé an der Wolfsschlucht im Europa-Rosarium hat einen neuen Betreiber. Heiko Leßmann, Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH konnte die Bäckerei Lampe als Pächter gewinnen.