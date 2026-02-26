weather wolkig
Bäcker Lampe übernimmt die Bewirtschaftung des Rosencafés und der Grillhütte im Europa-Rosarium. Geschäftsführer Heiko Leßmann von der Rosenstadt Sangerhausen GmbH freut sich auf die neue Partnerschaft.

Von Steffi Rohland Aktualisiert: 26.02.2026, 12:27
André und Stephan Lampe (v.l.) freuen sich auf die neue Herausforderung im Rosencafé. Heiko Leßmann (Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH) (3.v.l) freut sich neue Betreiber gefunden zu haben. Auch Verkaufsleiter Steffen Lossagk (r.) ist guter Dinge. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Das Rosencafé an der Wolfsschlucht im Europa-Rosarium hat einen neuen Betreiber. Heiko Leßmann, Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH konnte die Bäckerei Lampe als Pächter gewinnen.