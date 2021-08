Rosenprinzessin ist zu Gast bei der Piano-Night in Wettelrode

Was der Pianist mitbringt und was das Publikum am Abend in Wettelrode bestenfalls schon bei sich haben kann.

Wettelrode/MZ - Gibt es einen Grund übers Wetter zu sprechen? Nicht für Steffen Jäsche und all die anderen Organisatoren der Piano-Night in Wettelrode an diesem Sonnabend. Das Wetter sei immer gut gewesen, was solle sich daran bei der sechsten Auflage änder? Alles ist vorbereitet und auch der Pianist in diesem Jahr - „Wiederholungstäter“ Christoph Reuter - freut sich auf den Abend an den Terrassen im Sangerhäuser Ortsteil Wettelrode. Reuter bringt sogar Musik mit, die so noch nie gespielt wurde. Um 20 Uhr geht es los. Ab 18 Uhr kann man sich aber schon ein gutes Plätzchen aussuchen. Die bereits reservierten Karten können an der Abendkasse abgeholt werden.

Welche wichtigen Informationen gibt es kurz vor dem Start noch zu „verkaufen“? Natürlich den Hinweis zu den Coronadingen: „Es ist ein Mund-Nasenschutz bis zum Sitzplatz gefordert sowie ein Anwesenheitsnachweis. Dieser kann über die Corona- oder Luca-App geleistet werden. Wer nicht darüber verfügt, kann einen schriftlichen Nachweis mit Namen, Adresse und Telefonnummer schon von zu Hause mitbringen. Eine Vor-Ort-Möglichkeit zum Ausfüllen wird auch angeboten“, so Steffen Jäsche.

Spenden für die Flutopfer werden bei der Piano-Night gesammelt

Wenn die Besucher in diesem Jahr um Spenden gebeten werden, dann ist das besonders emotional. Denn die Spendengelder der Piano-Night sollen diesmal ins westdeutsche Überschwemmungsgebiet fließen. Und zwar in die nordrhein-westfälischen Gemeinde Kall, die von der Flut im Juli diesen Jahres betroffen war. Der Ortsbürgermeister von Wettelrode, Tim Schultze, und der Bürgermeister von Kall, Hermann Josef Esser, hatten dazu Mailkontakt und so fiel die Entscheidung, dass die Spendengelder aus Wettelrode in die Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule Kall fließen, die nach dem Hochwasser teilweise nicht mehr genutzt werden kann, beziehungsweise für die Anschaffung neuer Schulmaterialien für die Mädchen und Jungen genutzt werden.

Und eine Premiere gibt es an diesem Samstagabend auch noch: Erstmals wird die Rosenprinzessin Gast der Piano-Night in Wettelrode sein.