In loser Folge stellen wir interessante Ziele für die Freizeitgestaltung vor. Diesmal: Sangerhausen/Südharz

Rosenmeer Sangerhausen: Was der Südharz noch zu bieten hat

Die schönsten Ausflugsziele in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Klar: Urlaub in der Region Sangerhausen/Südharz geht nicht ohne Rosen und auch nicht ohne Stolberg. Aber warum denn auch? Das eine wie das andere kann sich sehen lassen und wird ergänzt durch so viele Freizeitmöglichkeiten, die der Gast nutzen kann. Ein paar davon haben wir auf dieser Seite zusammengefasst und können Ihnen nur empfehlen: Lassen Sie sich auf Sangerhausen und den Südharz ein, auch Allstedt und die Goldene Aue sollen hier erwähnt und nicht vergessen werden, bieten sie doch ebenfalls lohnenswerte Ausflugsziele. Ein Trip hierher lohnt sich wirklich, zumal die Anreise durch die Autobahn recht attraktiv ist. Wer es lieber gemütlicher mag, gelangt natürlich auch auf der Landstraße in die Region. Es lohnt sich, im Vorfeld der Tour einen kleinen Plan zu machen, vielleicht planen Sie sogar eine oder zwei Übernachtungen mit ein, ausreichend Sehenswürdigkeiten und Attraktionen gibt es auf alle Fälle. Lassen Sie sich auf die bezaubernde Landschaft ein, auf das eine oder andere ungewöhnliche Angebot und genießen Sie Region. Sie werden staunen.