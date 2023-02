Als Ronny Jira Anfang der 1990er Jahre Mitglied der Ökologiestation Sangerhausen wurde, war der Standort noch in der ehemaligen EOS in der Kylischen Straße. Dort gab es wesentlich mehr Aquarien.

Sangerhausen/MZ - Ein beherzter Griff in das Aquarium und die üppig wuchernden Wasserpflanzen sind gelichtet. Dass dabei trotz Hochkrempeln die Hemdärmel nass geworden sind, macht Ronny Jira nichts aus. Der Aquarianer nimmt es mit Humor. Mindestens einmal in der Woche kommt er in die Ökologiestation in Sangerhausen, um sich um das große Aquarium zu kümmern.