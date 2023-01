Ehrenpräsident Rolf Dieter Karnstedt hat von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang den Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold erhalten. Wie sich der „Igel“, wie ihn alle nennen, für den Karneval eingesetzt hat.

Pölsfeld/MZ - Er ist die höchste Auszeichnung, die man als Karnevalist in Deutschland bekommen kann: der Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold mit Brillanten. Und dieses Schmuckstück funkelt jetzt in Pölsfeld. Rolf Dieter Karnstedt, Ehrenpräsident des Karnevalclub Pölsfeld (KCP), ist damit für seinen jahrzehntelangen Einsatz im Dienste des Frohsinns geehrt worden.