„Rohne-Racker“ aus Mittelhausen haben sich eine Mammuttour vorgenommen

Statt des Familienwandertages gehen die Kinder auf eine virtuelle Reise zu Ausflugszielen in ganz Deutschland. Startschuss fiel am Kindertag.

Eine Waldrallye war am Kindertag in Mittelhausen der Auftakt der Rohne-Racker für ihre große Kilometer-Sammelaktion.

Mittelhausen - Von Mittelhausen über Leipzig und Berlin bis rauf an die Ostseeküste, von dort dann runter bis nach Bayern und schließlich wieder zurück nach Hause - diese Mammuttour haben sich die Rohne-Racker in den kommenden sieben Wochen vorgenommen. Genauer gesagt, die Kilometer, die man dafür schrubben müsste. „Unser jährlicher Familienwandertag musste ja jetzt schon zum zweiten Mal wegen Corona ausfallen“, sagt Antje Rübsam, die Leiterin der Sport-Kita „Rohne-Racker“. Damit die Familien trotzdem in Bewegung kommen, hat man sich die Tour durch Deutschland ausgedacht.