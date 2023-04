Sangerhausen/MZ - In einer Rangliste der Bundestagsabgeordneten, die seit Beginn der Legislaturperiode im November 2021 die größten Summen aus Nebenverdiensten erhalten haben, taucht ein in Mansfeld-Südharz bekannter Name ziemlich weit oben auf: Robert Farle, der für die AfD 2021 in den Bundestag einzog und seit September 2022 fraktionslos ist, ist laut einer Zusammenstellung der Tageszeitung taz auf Platz sechs aller 736 Abgeordneten gelistet.

