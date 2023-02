Acht tote Schafe wurden auf dem Gelände eines Solarparks in Roßla entdeckt. Warum ein, vielleicht sogar mehrere Wölfe, als Täter in Betracht kommen.

Roßla/MZ - Ein möglicher Wolfsriss beschäftigt die Menschen im Südharz und in der Goldenen Aue. Wie das Wolfskompetenzzentrum in Iden am Mittwoch bestätigte, sind insgesamt acht tote Schafe in Roßla entdeckt worden. Und zwar in einem Solarpark, in dem die Tiere als natürliche Rasenmäher eingesetzt waren.