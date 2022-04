Ringen um die Kostenbeteiligung: Jetzt sollen die Vereine in Allstedt sprechen

Allstedt/MZ - In der Diskussion über eine einheitliche Satzung für die finanzielle Beteiligung der Vereine am Betrieb der Sportstätten in der Einheitsgemeinde Allstedt sollen jetzt alle betroffenen Vereine gehört werden. Das ist das Fazit der ersten Lesung, mit der die Satzung am Montagabend im Stadtrat behandelt wurde.