Riestedts Ortsbürgermeister hat einige Ideen zum Umgang mit Regenwasser

Riestedt/MZ - Die Ankündigung von Sachsen-Anhalts Landesregierung, das Wassergesetz zu ändern und künftig das Regenwasser möglichst zurückzuhalten statt wie bisher so schnell wie möglich abzuleiten, dürfte für Riestedts Ortsbürgermeister Helmut Schmidt (parteilos) eine Genugtuung gewesen sein. „Sag’ ich doch schon lange“, stellt er fest. Und kündigt an, das Thema zur nächsten Ortschaftsratssitzung am 13. September auf die Tagesordnung zu setzen.