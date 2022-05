Riestedter wollen keinen Windpark vor der Haustür

Der Plan, Windräder aufzustellen, kommt im Stadtrat und bei Einwohnern nicht gut an. Ortsbürgermeister kündigt massiven Widerstand an.

Riestedt/Sangerhausen/MZ - Im Sangerhäuser Ortsteil Riestedt brodelt es: Das wurde am Donnerstagabend deutlich. Rund 120 Einwohner kamen zur Stadtratssitzung, die in die Zweifelder-Turnhalle des Ortes stattfand. Obwohl von den Zuschauern niemand etwas sagte, merkte man doch an ihren Reaktionen auf die Diskussion, dass sie keine Windräder wollen. Der Bau eines Windparks westlich des Ortes steht aber seit einigen Tagen im Raum, nachdem bekanntgeworden war, dass die Regionale Planungsgemeinschaft Harz (REP) ein 48 Fußballfelder großes Vorranggebiet für Windenergie zwischen Sangerhausen und Riestedt ausweisen will und dafür das sogenannte Anhörungsverfahren freigeben hatte. In diesem können innerhalb von drei Monaten Einwände gegen das Projekt vorgebracht werden.