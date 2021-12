Riesennachfrage nach Weihnachtsbäumen in Grillenberg

Was der Verein „Unser Wald“ und der Harzclub bei der Aktion eingenommen haben und was sie mit dem Geld jetzt machen.

Grillenberg/MZ - Der Zuspruch für das Weihnachtsbaumschlagen an den Pferdeköpfen bei Grillenberg ist in diesem Jahr weiter gewachsen. Bei der Veranstaltung, die diesmal vom Verein „Unser Wald“ und dem Harzclub gemeinsam organisiert worden war, haben insgesamt 231 Nordmann- und Küstentannen sowie Blaufichten den Besitzer gewechselt, sagt Eberhard Nothmann, der Vorsitzende von „Unser Wald“.

Das waren noch mal deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als an der gleichen Stelle 156 Bäume frisch geschlagen wurden. Unterstützt wurde die Aktion auch von Mitarbeitern des Forstbetriebs Süd, der die Waldflächen für das Land Sachsen-Anhalt betreut.

Vertrag mit dem Forstbetrieb

Die ersten Kunden hatten sich schon weit vor dem offiziell für 9 Uhr angekündigten Beginn auf den Weg gemacht, um sich die größte Auswahl zu sichern. „Als wir morgens gegen acht hier ankamen, standen die ersten Leute schon da“, sagte Revierförster Bernhard Schidda. Doch sehr schöne Festbäume waren auch am Nachmittag noch zu finden.

Die Vereine hatten dem Forst die Bäume auf der Fläche zu einem vorher vereinbarten Stückpreis abgekauft und gaben sie dann für 15 Euro an die Besucher weiter.

Bei der Aktion kam für „Unser Wald“ und den Harzclub aber noch mehr rum als nur der reine Verkaufserlös. „In der Spendenbox, die wir aufgestellt hatten, waren am Ende noch mal fast 750 Euro“, freut sich Eberhard Nothmann über die Großzügigkeit der Besucher, deren Gesamtzahl er auf rund 500 schätzt. Die Einhaltung der 2G-Vorgabe, unter der man die Veranstaltung genehmigt bekommen hatte, habe gut funktioniert. Nur zweimal hätten Interessenten keinen Nachweise dabei gehabt.

Bäume pflanzen statt demonstrieren

Die Einnahmen teilt „Unser Wald“ halbe-halbe mit dem Harzclub, der sich um die Beschilderung der Wanderstrecken kümmert. Der Waldverein indes plant nächstes Jahr wieder eine gemeinsame Pflanzaktion mit den Gymnasien im Landkreis, kündigt Nothmann an. An einem Freitag - angelehnt an den Slogan der Klimabewegung „Fridays for Future“ - können Schüler dann wieder neue Bäume pflanzen und damit ganz praktisch etwas fürs Klima tun. „Unser Wald“ finanziert bei solchen Aktionen aus den Spendengeldern die Baumsetzlinge und auch Busse für die Anfahrt der Helfer.

Die Weihnachtsbaumaktion soll es unterdessen auch im kommenden Jahr wieder geben, sagt Nothmann. An der Kohlenstraße gebe es noch einen guten Vorrat an potenziellen Festbäumen. Wie es danach weiter geht, müsse man sehen.

Möglicherweise wird nächstes Jahr auch für die Versorgung etwas größer geplant. Die 120 Thüringer Rostbratwürste, die Nothmann eigens an dem Kult-Grill am Heldrunger Bahnhof bestellt hatte, waren im Handumdrehen ausverkauft. Und auch die 40 Roster Nachschub reichten nicht für alle Interessenten.