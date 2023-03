Was auf dem Dach des etwa 30 Meter hohen Gebäudes an der Karl-Marx-Straße geplant ist und wie lange die Arbeiten dauern werden.

Riesenkran steht demnächst am einzigen Hochhaus in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Einige Sangerhäuser werden mit Sicherheit an den Abriss denken, der in einigen Jahren geplant ist: Am Montag nächster Woche, 3. April, wird nämlich ein großer Kran am einzigen Sangerhäuser Hochhaus aufgestellt. Grund sind aber nicht etwa Vorbereitungen für den umstrittenen Rückbau des Gebäudes, der ohnehin erst nach dem Jahr 2030 vorgesehen ist, sondern Arbeiten auf dem Dach des Hauses. Das etwa 30 Meter hohe und weithin sichtbare Gebäude in der Karl-Marx-Straße gilt als eines der Sangerhäuser Wahrzeichen.