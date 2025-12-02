Für die öffentlichen Aufführungen des Weihnachtsmusicals am Scholl-Gymnasium Sangerhausen gab es nach weniger als einer halben Stunde keine Plätze mehr. Wie man vielleicht doch noch eine Chance hat.

Im vergangenen Jahr begeisterte am Scholl-Gymnasium das Weihnachtsmusical „Magische Welten - Licht und Schatten“.

Sangerhausen/MZ. - „Mission Nordstern“ - unter diesem Titel läuft in diesem Jahr das Weihnachtsmusical am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen. Bei der Theatergruppe „Drams 'n Roses“ laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Während am Montag viele Schüler und Lehrer den beweglichen Ferientag genossen, traf sich die Truppe mit ihrer Leiterin Gabriele Horn in der Schul-Aula, um - wie schon an den vergangenen Wochenenden - für das Stück zu proben und die Kulissen zu bauen.