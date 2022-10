Richtfest an freier Schule Riestedt - Wie es jetzt mit dem Neubau weiter geht

Riestedt/MZ - Hoch über dem Platz schwebt die Richtkrone am Kran-arm, die bunten Bänder und die Kärtchen mit den Wünschen von Schülern und Eltern, die daran befestigt sind, flattern in der herbstlichen Brise. An der Freien Schule Riestedt ist wieder ein Meilenstein geschafft: Am Freitagnachmittag wird Richtfest für den Anbau gefeiert, in den die Sekundarschule einziehen soll.