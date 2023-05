Umbau an der Sangerhäuser Karl-Liebknecht-Straße hat Auswirkungen für viele Kunden. Auch Post schließt vorübergehend.

Rewe-Markt in Sangerhausen West wächst um 400 Quadratmeter

Sangerhausen - Postkunden und Einkäufer in den Sangerhäuser Stadtteilen West und Südwest müssen sich auf längere Wege einstellen. Mit der geplanten Sanierung des Rewe-Markts in der Karl-Liebknecht-Straße 29 stehen der Markt und auch die dortige Postfiliale dreieinhalb Monate lang nicht zu Verfügung, das haben sowohl die Post als auch Rewe bestätigt. Der Supermarkt hat seinen letzten Verkaufstag am Freitag dieser Woche, 19. Mai. Die Wiedereröffnung ist für den 6. September geplant.