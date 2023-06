Retter fliegen Motorradfahrer nach Unfall in Mansfeld-Südharz in Thüringer Klinik

Berga. - Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 236 bei Berga verunglückt. Der Mann, der in Richtung Uftrungen unterwegs war, erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Thüringer Klinik geflogen werden musste.