Seit fünf Jahren öffnen am ersten Juni-Wochenende deutschlandweit zahlreiche Gärten. Diesmal gehört auch Stolberg mit seiner Kulturkirche zu den Veranstaltungsorten. Was sonst noch in Sangerhausen und Umgebung los ist.

Rendezvous im Garten, Picknick und feiernde Burschen - Was an diesem Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los ist

In Stolbergs Kulturkirche St. Martini wird an diesem Wochenende zu drei Kurzkonzerten eingeladen.

Stolberg/MZ - Europaweit gibt es die Veranstaltungsreihe seit zwei Jahrzehnten, in Deutschland seit fünf Jahren - und jetzt gehört auch Stolberg dazu: An diesem Wochenende finden in der Fachwerkstadt unter dem Motto „Rendezvous im Garten“ ebenfalls mehrere Veranstaltungen statt. Unter anderem lädt der örtliche Heimat- und Traditionsverein zu drei Kurzkonzerten in der Kulturkirche St. Martini ein. Schließlich liegt sie nur wenige Schritte unterhalb vom Schloss und seinen Gärten entfernt, die zu den 50 Gartenträume-Parks in Sachsen-Anhalt gehören.