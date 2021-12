Wallhausen/MZ - Gekracht hat es am frühen Dienstagmorgen auf der A 38 nahe Wallhausen. Gegen 3 Uhr erkannte der Fahrer eines Pkw Suzuki ein auf der Autobahn liegendes Reifenteil zu spät, so die Autobahnpolizei. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung konnte er nicht rechtzeitig ausweichen und fuhr über die Karkasse. Am Suzuki entstand Sachschaden. Zu dessen Höhe gab es keine Angaben.