Wem gehört das Gelände am Hagenberg - Allstedt oder der Bundesrepublik? Diese Frage muss das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig klären. Ein Überblick über die bisherigen Geschehnisse ...

Allstedt/MZ - Was wird aus dem Gelände am Hagenberg? Allstedt hat die sanfte Hügellage am südöstlichen Stadtrand mit Blick auf das Schloss als möglichen Standort für Eigenheime ins Auge gefasst. Doch um die Eigentumsrechte an den 52.600 Quadratmetern Land läuft seit Jahren ein Rechtsstreit, dessen wahrscheinlich letztes Kapitel sich immer wieder hinauszögert.