Ernüchterung in der Grundschule Raum- und Lehrermangel trüben in Wallhausen die Freude über mehr Abc-Schützen

In diesem Jahr werden aus den Orten Wallhausen, Riethnordhausen, Brücken, Hackpfüffel und Martinsrieth 42 Kinder in die Grundschule in Wallhausen eingeschult. Daraus ergeben sich allerdings gleich zwei Probleme.