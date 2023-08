Täter droht dem Opfer Schläge an und erbeutet zweistellige Summe Bargeld.

Räuber mit Akzent überfällt 21-Jährigen in Sangerhausen

Am Sonntagmorgen

Sangerhausen. - Ein 21-Jähriger ist am Sonntagmorgen in der Hüttenstraße in Sangerhausen überfallen worden. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilt, habe ein bislang unbekannter Mann, der mit weiteren Männern unterwegs war, dem 21-Jährigen Schläge angedroht und Bargeld von ihm gefordert.