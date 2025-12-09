Ein rätselhafter Schädling hat einen großen Teil der Blaufichten an der Kohlenstraße bei Grillenberg geschädigt. Wie groß sind die Chancen, dort noch einen Weihnachtsbaum zu finden?

Rätselhafter Schädling: Baumschlagen an der Kohlenstraße in Mansfeld-Südharz wird nur Notvariante

Vor einigen Jahren war die Weihnachtsbaumfläche an der Kohlenstraße noch gut bestückt.

Grillenberg/MZ. - Ein rätselhafter Baumschädling macht das Weihnachtsbaumschlagen des Vereins „Unser Wald“ an der Kohlenstraße zwischen Grillenberg und Wippra in diesem Jahr zu einer sehr kleinen Veranstaltung. Schon zuvor war klar gewesen, dass es bei dem diesjährigen Termin am 13. Dezember ab 10 Uhr nur Blaufichten geben würde. Denn die Nordmann- und Küstentannen sind in den vergangenen Jahren weitgehend abgeerntet worden.