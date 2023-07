Radweg an der Numburg bleibt Natur pur

Radwegenetz am Stausee

Kelbra - Familie E. (Name ist der Redaktion bekannt) sind seit Jahren Radler und befahren des Öfteren den Radrundweg von Kelbra über Auleben und zurück Richtung Görsbach zum Stausee. Dabei sind sie mit einigen Wegeabschnitten nicht zufrieden. Sie schreiben, dass der „soviel gepriesene Radrundweg um den Stausee“ sich leider in einigen Abschnitten in einem Zustand befindet, welcher eigentlich einer Unbenutzbarkeit gleich kommt. „So ist auf einem circa zwei Kilometer langen Abschnitt von der Numburg/Solquelle Richtung Auleben eine gefahrlose Nutzung kaum noch möglich“, heißt es im Schreiben. „Hier fehlt auf diesem Teilstück eine grundhafte Sanierung des Weges.“