Radlader in Liedersdorf gestohlen und in Sangerhausen entdeckt

Liedersdorf/MZ - Am Mittwochmorgen ist festgestellt worden, dass auf einer Baustelle in Liedersdorf ein roter Radlader entwendet worden ist. Zeitgleich meldeten Zeugen, dass solch ein Radlader im Bereich Blankenheim fahrend gesehen wurde.

Nach weiteren Ermittlungen wurde der Radlader am Mittwochvormittag in Sangerhausen entdeckt und dem Eigentümer übergeben. Die Ermittlungen in dem Fall laufen, so das Revier weiter dazu.