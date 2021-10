Radfahrer missachtet rote Ampel und stößt mit Pkw zusammen

Sangerhausen/MZ - Rote Ampel

missachtet

In Sangerhausen sind am Samstag gegen 16.20 Uhr im Bereich der Friedrich-Schmidt-Straße und Alten Promenade ein Pkw und ein Radfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, missachtete der Radler nach ersten Erkenntnissen dabei das Rotlicht der Ampelanlage. Verletzt wurde nach eigenem Bekunden niemand. Auch medizinische Hilfe wurde vor Ort nicht gewünscht. Am Pkw entstand nach Angaben der Polizei jedoch ein Sachschaden.