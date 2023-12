Die Landesstraße 234 ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei ruft zu vorsichtiger Fahrweise auf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen - Die Polizei hat am Freitagmorgen erneut zu einer vorsichtigen Fahrweise aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in vielen Teilen von MSH aufgerufen. Insbesondere im Harz hat es in der Nacht stärker geschneit.