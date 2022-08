Querlatte vom neuen Fußballtor mit einer Flex zerschnitten

Rossla/MZ - Stocksauer sind die Mitglieder des VfR Roßla (Mansfeld-Südharz): Unbekannte haben erheblichen Schaden im Helmeparkstadion angerichtet. „Eine Torlatte ist durchtrennt worden, an der Mittellinie haben wir Glasscherben auf dem Rasen gefunden. Wer macht so was“, fragt Jens Becker, der die G- und die F-Jugend des Vereins trainiert. Und nicht genug damit. „Außerdem ist ein Riffeleisen in den Boden geschlagen worden. Als der Platzwart den Rasen gemäht hat, hat das Riffeleisen das Mähwerk zerstört.“