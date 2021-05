Prozessauftakt gegen Todesfahrer aus Sangerhausen: Hat Marcel S. seine Ex-Freundin mit Vollgas überrollt?

Sangerhausen - Am 24. August ist Nancy T. vom Angeklagten überfahren und getötet worden.

Ein spektakulärer Kriminalfall aus Sangerhausen wird ab 10. Januar nächsten Jahres vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts in Halle verhandelt. Angeklagt ist der mittlerweile 32-jährige Marcel S. Ihm wird Totschlag zur Last gelegt. Am 24. August dieses Jahres soll er auf der Hasentorbrücke der Kreisstadt mit seinem Pkw seine frühere Freundin Nancy T. (30) überfahren und getötet haben.

Der Angeklagte soll nach einem Streit sein Opfer vorsätzlich überfahren haben

Laut Anklage der halleschen Staatsanwaltschaft war der Mann an dem Abend absprachegemäß zu der Brücke gefahren, um die Frau abzuholen. Er habe sie dort alkoholisiert auf der Fahrbahn sitzend angetroffen und seinen Ford Mondeo zunächst in sechs bis zehn Metern Entfernung von ihr gestoppt.

Im Anschluss sei es zwischen beiden zu einem Streit durch das geöffnete Autofenster gekommen. Das Gespräch soll den Angeklagten so erbost haben, dass er aus dem Stand Vollgas gegeben und auf seine ehemalige Freundin zugefahren sei. Er habe sie dann mittig mit dem Fahrzeug erfasst und überrollt. Die Frau erlag sei noch auf der Brücke ihren schweren Verletzungen. Ein Notarzt hatte zuvor vergeblich versucht, die Frau zu reanimieren.

Während die Ex-Freundin von Marcel S. auf der Brücke starb, soll der Verdächtige den Rückwärtsgang eingelegt haben und mit dem Auto geflüchtet sein. Die Polizei fasste ihn kurze Zeit später bei einer Großfahndung in der Breitscheidstraße, wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Marcel S. sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Marcel S. drohen bei einer Verurteilung zwischen fünf und 15 Jahren Haft

Der Mann hatte zunächst ausgesagt, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Er hätte die Frau nicht auf der Straße sitzen sehen.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen gab er dann an, er habe sein Auto langsam auf die Frau zurollen lassen. Er habe sie so dazu bewegen wollen, die Straße zu verlassen und in sein Fahrzeug einzusteigen. Er sei dann aber mit dem Fuß von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht.

Bei einer Verurteilung drohen dem 32-Jährigen laut Gesetz zwischen fünf und 15 Jahren Haft. Für den Prozess sind bisher sieben Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte am 26. Januar fallen. (mz)