Protest gegen Bundespolitik Etwa 30 Fahrzeuge fahren im Schleichtempo durch Sangerhausen

Mit etwa 30 Traktoren, Kleintransportern und Pkw haben Unternehmer am Sonntagmorgen gegen die Bundespolitik demonstriert. Am kommenden Freitag soll eine weitere Protestveranstaltung in Sangerhausen stattfinden.