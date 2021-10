Profitiert die Stadt Sangerhausen von den höheren Bußgeldern?

Sangerhausen/MZ - Die Bundesländer und das Bundesverkehrsministerium haben sich auf einen geänderten Bußgeldkataloges geeinigt. Demnach gelten ab Dienstag, 9. November, deutlich höhere Bußgelder. Autofahrer, die ihr Fahrzeug beispielsweise im allgemeinen Halte- oder Parkverbot abstellen, finden unter dem Scheibenwischer künftig ein Knöllchen von bis zu 55 Euro. Bisher waren es nur bis zu 15 Euro.

Wer einen E-Auto-Ladeplatz oder Carsharing-Stellplatz zuparkt, wird mit 55 Euro verwarnt. Parkverstöße bei amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten oder Behinderung von Rettungsfahrzeugen kosten sogar bis zu 100 Euro. Wer Gehwege, Radwege oder Seitenstreifen vorschriftswidrig befährt, muss statt bisher 25 Euro auch mit bis zu 100 Euro Geldbuße rechnen. Auch für Raser wird es deutlich teurer. Doch was passiert mit dem eingenommenen Geld in den jeweiligen Städten und Gemeinden, beispielsweise in der Kreisstadt Sangerhausen? Stadtsprecherin Marina Becker sagt, man könne die Erhöhung der Bußgelder gut finden oder nicht, die Entscheidung sei nicht Sache der Stadt.

Großes Defizit in der Stadtkasse von Sangerhausen

Hochgerechnet, wie viel Geld Sangerhausen dadurch möglicherweise zusätzlich einnehmen wird, habe man noch nicht. Im Haushaltsentwurf für kommendes Jahr sind nach der alten Regelung Bußgelder in Höhe von 290.000 Euro vorgesehen, die Falschparker und zu schnelle Autofahrer in den Stadtetat zahlen. Große Sprünge seien auch nach der Erhöhung nicht drin. „Ich möchte daran erinnern, dass sich die Stadt Sangerhausen voraussichtlich noch bis 2025 in der Haushaltskonsolidierung befindet“, so die Stadtsprecherin.

Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) hatte das Minus in der Stadtkasse im jüngsten Stadtrat auf insgesamt 36,5 Millionen Euro beziffert. Die Mehreinnahmen durch die erhöhten Bußgelder flössen so in die Finanzierung allgemeiner Aufgaben, sagt Becker. „So kann das Geld unter anderem mehr Spielraum für sogenannte freiwillige Ausgaben bieten“, die die Stadt beispielsweise in den Bereichen der Kultur oder der Jugendarbeit zahle.