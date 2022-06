Premiere für „Thomas Müntzer - Sohn Stolbergs“ in seiner Geburtsstadt

Stolberg/MZ - Ob das ein gutes Omen ist? Dass ausgerechnet ein Regenbogen am Himmel über Stolberg (Mansfeld-Südharz) erschien, nachdem zuvor bei einer der letzten Proben fürs Thomas-Müntzer-Theaterstück ein Regenschauer die Freilichtbühne unter Wasser gesetzt hatte? Kersten Kühn, die im Theaterstück in die Rolle einer Marktfrau schlüpft und im „wirklichen Leben“ das Kinderheim in Stolberg leitet, hat es nicht weiter gestört. „Zur Probe kann es ruhig regnen“, sagt sie und lacht. „Hauptsache, bei unserer Premiere am Sonnabend bleibt es trocken.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<