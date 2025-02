Wöchentlicher Büchertreff wurde schon ins Leben gerufen. Was sonst noch geplant ist.

Pölsfeld/MZ. - In der Winterkirche von St. Mauritius sind die Stühle im Halbkreis aufgestellt, in dem kleinen Raum zwischen den jahrhundertealten Steinwänden spendet eine Radiatorheizung etwas Wärme. Gleich neben der Tür stehen in einfachen Holzregalen Bücher aller Art – Romane, Reiseführer, Kochbücher, Bücher für Kinder.