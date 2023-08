Kurioser Vorfall am Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants in Sangerhausen: Ein Streifenwagen bleibt liegen und sorgt damit für einen kleinen Stau.

Polizeiauto sorgt für Stau am McDrive in Sangerhausen

Der liegengebliebene Streifenwagen bei McDonalds in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - Manchmal braucht auch die Polizei Hilfe: Eine Autopanne hat am Mittwochabend zwei Beamte der Autobahnpolizei geärgert, die sich mit ihrem Streifenwagen am Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants in Sangerhausen etwas zu essen holen wollten.