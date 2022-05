Polizei untersucht nach Kennzeichen-Hinweis ein Fahrzeug

Zeugen in Wallhausen hatten Entführung eines Tiers beobachtet und sich die Nummer notiert

Eine Katze sitzt in Holdenstedt auf einer Mauer.

Sangerhausen/MZ - Im Fall mehrerer entführter und getöteter Katzen hat die Polizei jetzt ein Fahrzeug untersucht, dessen Kennzeichen im Zusammenhang mit dem Diebstahl einer Katze in Wallhausen genannt wurde. Zeugen hatten dort beobachtet, wie ein weißer Kastenwagen mit Hallenser Kennzeichen an einem Grundstück hielt, ein Mann ausstieg, die Katze am Kragen packte, ins Auto warf und mitnahm.