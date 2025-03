Südharz/MZ. - In den kommenden Tagen sollen Briefe an alle Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Südharz (Mansfeld-Südharz) verschickt werden, die über 70 Jahre alt sind: Die Gemeindeverwaltung und die Polizei wollen mit ihrer gemeinsamen Aktion die älteren Menschen davor warnen, auf üble Tricks von Betrügern hereinzufallen. „Wir sind dabei und haben jetzt alle Adressen rausgesucht“, sagt Südharz’ Bürgermeister Peter Kohl (parteilos). „Wir schreiben insgesamt 1.439 Haushalte an, auch in den Seniorenheimen. Nächste Woche gehen die Briefe raus.“

Senioren zeigen vermehrt Betrugsversuche an

Anlass sei, dass der Polizei zuletzt gehäuft Betrugsversuche angezeigt worden seien, bei denen ältere Menschen sowohl um Bargeld als auch um Wertgegenstände gebracht wurden oder dies zumindest versucht worden sei. Wobei es vermutlich auch noch eine hohe Dunkelziffer geben dürfte.

„Die gemeinsame Brief-Aktion war eine Idee der Polizei selbst“, sagt Kohl. Sie sei in der Bürgermeisterrunde vorgestellt und inzwischen auch schon in Hettstedt umgesetzt worden. Erstmals hätten es die Stadt Braunschweig und die dortige Polizei ausprobiert – mit Erfolg. „Es hat gut geklappt.“

Aufsteller soll neben dem Telefon stehen

Die Briefe enthielten jeweils ein Anschreiben von der Gemeinde und von der Polizei, außerdem eine A5-Broschüre, einen Flyer und einen Aufsteller. „Der Aufsteller ist dafür gedacht, dass er neben das Telefon oder die Ladestation gestellt wird. Und wenn dann jemand anruft und komische Sachen äußert, werden die Senioren eher auf einen möglichen Betrug aufmerksam.“ Das sei psychologisch nachgewiesen worden, sagt der Bürgermeister.

In der Gemeinderatssitzung hatte jetzt Jens Radtke als einer der beiden Regionalbereichsbeamten der Gemeinde Südharz auf die gehäuften Betrugsversuche hingewiesen. In der vergangenen Woche habe es „relativ große Betrügereien“ gegeben, in den vergangenen Tagen sei es – nach seinen Informationen – etwas abgeflaut. „Es betraf auch Opfer aus unserer Gemeinde, die größere Geldbeträge und Wertgegenstände übergeben haben.“ Die Betroffenen hätten sich im Nachhinein geärgert, auf die Betrüger hereingefallen zu sein. Doch die Anrufer am Telefon, sagt Radtke, verfügten über eine psychologische Schulung und wüssten überzeugend zu argumentieren: „Das sind keine Laien, das sind Profis.“

Prävention gehöre neben vielen anderen zu den wichtigsten Aufgaben der Regionalbereichsbeamten, so Radtke. Deshalb nutzten sie unter anderem die Möglichkeit, beispielsweise in Veranstaltungen für Senioren über die verschiedensten Betrugsmaschen aufzuklären.