Sangerhausen/MZ - Die Polizei hat am Sonntagabend in der Riestedter Straße in Sangerhausen einen Autofahrer ertappt, der betrunken war. Bei dem 69-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,26 Promille festgestellt, so die Polizei. Es folgte eine Blutentnahme.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es weiter.