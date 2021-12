Sangerhausen/MZ - Bei einer Kontrolle in der Alten Promenade in Sangerhausen ist der Polizei am Mittwochvormittag ein betrunkener Autofahrer ins Netz gegangen.

Bei dem 67-Jährigen wurde laut Polizei ein Atemalkoholwert von 2,85 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.