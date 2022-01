Sangerhausen/MZ - Drei junge Männer sind Montagabend aus noch ungeklärten Gründen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Sangerhausen in Streit geraten. Dabei wurde laut Polizei auch Gewalt angedroht. Die Polizei schlichtete den Streit. Ein am Tatort aufgefundenes Messer wurde sichergestellt. Dieses sei jedoch nicht zum Einsatz gekommen. Verletzt wurde niemand.