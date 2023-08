Polizei findet Drogen und viel Bargeld bei Radfahrer in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Am Donnerstagabend sollte in Sangerhausen ein Fahrradfahrer kontrolliert werden. Nach dem Ansprechen des Radfahrers ignorierte dieser zunächst die Aufforderungen und konnte erst wenig später gestellt werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden Betäubungsmittel und ein dreistelliger Betrag an Bargeld gefunden. Die Dinge wurden sichergestellt.