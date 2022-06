Polizei fasst mutmaßliches Einbrecher-Quartett in Allstedt

Allstedt. - Ein mutmaßliches Einbrecher-Quartett hat die Polizei in der Nacht zu Samstag in Allstedt festgenommen. Zeugen hatten gegen 1.15 Uhr gemeldet, dass sich mehrere Personen in der Fabrikstraße an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen.

