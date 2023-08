Eine Meldung in sozialen Netzwerken sorgt derzeit für Aufregung in Sangerhausen. Doch an ihr ist offenbar nichts dran. Auch ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ergab keine Hinweise.

Sangerhausen/MZ - Die Nachricht sorgt für Aufsehen: In sozialen Medien kursiert derzeit das Gerücht, dass im Sangerhäuser Stadtteil Südwest vor wenigen Tagen ein 14-jähriges Mädchen von vier oder fünf vermummten Ausländern vergewaltigt worden sei. Das Opfer sei dann von Polizei und Feuerwehr im Keller einer Spielhalle entdeckt worden, wo die Täter es angeblich eingesperrt hatten, berichtet eine Frau in einer Sprachnachricht, die derzeit die Runde macht und die der MZ vorliegt. Das Mädchen befinde sich jetzt im Krankenhaus und müsse danach in die Psychiatrie, heißt es in der Sprachnachricht weiter. Die vermeintlichen Täter liefen weiterhin frei herum.