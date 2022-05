Politische Prominenz diskutiert in Allstedt: Kommt auch der Bundespräsident?

Zu den acht Allstedter Gesprächen über Müntzer und den Bauernkrieg soll bis 2025 einiges an Politprominenz anreisen - bis hin zum Bundespräsidenten. Welche Diskussionsrunden es gibt.

Schon 2016 nahm Rainer Haseloff (hinten, 2.v.r.) in Allstedt an einer Podiumsdiskussion zu Müntzer teil und zeigte sich gut im Stoff stehend.

Allstedt/MZ - Die erste Podiumsdiskussion im Rahmen der „Allstedter Gespräche“ steht Donnerstag, 18.30 Uhr, auf Burg und Schloss Allstedt an. Der Abend ist der Auftakt einer ganzen Diskussionsreihe, die von der Landeszentrale für politische Bildung und dem Museum Burg & Schloss Allstedt organisiert wird. Sie kreist thematisch um Müntzer und den Bauernkrieg und soll auf das 500-jährige Jubiläum im Jahr 2025 hinführen. Jedes Jahr ist im Frühling und Herbst eine Veranstaltung geplant. Und dabei soll sich auch einiges an politischer Prominenz in Allstedt tummeln.