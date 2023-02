Theaterstück erinnert an Hinrichtung Plötzlich Stille in der Aula des Sangerhäuser Scholl-Gymnasiums - Flugblätter wehen nach unten

Das Scholl-Gymnasium in Sangerhausen erinnert mit Theaterstück an die Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl vor 80 Jahren. So lief die Aufführung und das ist für das Sommerstück in Planung.