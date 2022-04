Pkw verliert Vorderrad auf der A38 bei Berga und löst damit Unfall aus

Berga/MZ - Die Südharzautobahn ist nach einem Unfall am Sonntagabend bei Berga in Richtung Göttingen gesperrt worden. Nach Polizeigaben hatte gegen 21.40 Uhr ein Pkw das komplette linke Vorderrad verloren. Das Auto brach in der Folge aus, der Fahrer bekam es auf dem Standstreifen zum Stehen.

Kurze Zeit später fuhr jedoch ein anderer Pkw über das Rad. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelleitplanke und landete auf dem Standstreifen. Der Fahrer des zweiten Wagens (44) verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Der Sachschaden wird auf insgesamt knapp 15.000 Euro geschätzt.