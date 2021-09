Sangerhausen/MZ - In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Sangerhausen ist am Dienstagabend ein Rettungswagen bei einer Einsatzfahrt mit einem Pkw kollidiert. Der Rettungswagen war laut Polizei auf dem Weg zur Notfallaufnahme.

Der Patient, der sich im Rettungswagen befand, wurden wegen des Unfalls nicht verletzt, heißt es weiter.