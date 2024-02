Sangerhausen/MZ. - Ein Unfall hat sich am Mittwoch in der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen ereignet. Dort hat ein Autofahrer mit seinem Wagen bei der Ausfahrt aus dem Kreisel eine Laterne gerammt. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand allerdings Sachschaden am Auto von etwa 4.000 Euro, so die Polizei.