Sangerhausen/MZ - Ein Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in der Straße An der Stollenmühle in Sangerhausen ereignet. Beim Einbiegen in den Landweg ist dort ein Autofahrer mit seinem Wagen mit einem Pkw kollidiert, der im Einmündungsbereich stand, teilt das Polizeirevier mit. Der Sachschaden wird mit etwa 9.000 Euro angegeben. Verletzt wurde niemand.