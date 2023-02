Die Familie Panetta betreibt mit dem „Rialto da Enzo“ wieder eine Pizzeria in Sangerhausen. Warum das Restaurant mit Verspätung eröffnet wird und was sie sich vorgenommen hat.

Annamaria Panetta in der neu eröffneten Pizzeria in der Kylischen Straße in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - Schon vor der Eröffnung am Dienstagabend gaben sich die Gäste die Klinke in die Hand. Viele fragten nach, ob es jetzt endlich losgeht. Denn obwohl längst saniert, standen die Räume des Restaurants „Rialto da Enzo“ in der Kylischen Straße in Sangerhausen jahrelang leer. Dabei waren Tische und Stühle eingeräumt, Bilder aufgehängt, die Küche startklar.